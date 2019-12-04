РИАМО - 4 дек. Рабочие приступили к строительству четырех полосного выезда из Видного на автомобильную дорогу М-4 «Дон» в районе развязки на улице Старонагорная, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Трасса, протяженность которой составит 1,2 километра, обеспечит жителей новых микрорайонов «Зеленые Аллеи» и «Дивное Сити» альтернативным выездом, минуя улицу Школьная.

«Сейчас на стройплощадку уже завезли песок и начали снимать верхний слой почвы. Одновременно с этим выполняется разбивка трассы дороги на местности и готовится полотно под укладку плит», - отмечается в сообщении.

По соглашению застройщик ЖК «Дивное» прежде, чем строить большой микрорайон, должен организовать удобный выезд для жителей Видного.

Работы будут проводиться за счет внебюджетных источников застройщиками ЗАО «Сити 21 Век» и ООО «МИЦ-Стройкапитал» в два этапа и полностью завершатся до конца 2022 года.