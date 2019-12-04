РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 дек. Председатель областного «РосМолСпорта» Сергей Агаджанян перетянул эвакуатор, предназначенный для автобусов, также к нему был прикреплен автобус, говорится в сообщении пресс-службы РОО «РосМолСпорт».

«Председатель областного «РосМолСпорта» Сергей Агаджанян сегодня выполнил сложнейший комбинированный трюк, не имеющий мировых аналогов. Он перетянул эвакуатор, предназначенный для автобусов MAN, к которому был прикреплен за передний мост автобус малого класса. При этом Сергей по традиции надул до разрыва медицинскую трехлитровую грелку», – говорится в сообщении.

По словам силача-экстремала, погодные условия были сложными, к тому же, накануне на тренировке он получил травмы.

«Было скользко несмотря на то, что место трюка посыпали песком, моросил мелкий снег. Я работаю с большими весами, и за день до трюка на тренировке получил надрыв ягодичной мышцы и задней поверхности бедра. Тем не менее, не стал отменять трюк, травмы – это обычные издержки нашего дела», – сказал Агаджанян.

Впереди у него новый этап подготовки к главному событию весны 2020 года.

«В следующий раз будет тренировочный экстремальный номер с перетягиванием эвакуатора автотранспорта с погруженным на него 9-тонным автобусом. Общий вес эвакуатора и автобуса составит около 50 тонн. Будет ли порвана грелка? Обязательно», – завершил Агаджанян.