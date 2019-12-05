Плохиш или хороший мальчик: как ты вел себя в уходящем году?
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Проверь вместе с РИАМО, заслужил ли ты подарок от Деда Мороза.
Плохиш или хороший мальчик: как ты вел себя в уходящем году? (1/10)
Какое доброе дело ты сделал в этом году?
Фото © пресс-служба АО «ВДНХ»
Регулярно переводил бабушек через дорогу и подавал музыкантам в переходе
Перебил всех мух на даче у бабули
Подобрал бездомную кошку и подарил маме – ей будет веселей
Плохиш или хороший мальчик: как ты вел себя в уходящем году? (2/10)
Каким видом спорта ты занимался в уходящем году?
Плохиш или хороший мальчик: как ты вел себя в уходящем году? (3/10)
Ты любишь снег и прочие прелести зимы?
Фото Илья Питалев © РИА Новости
С нетерпением ждал открытия лыжного сезона
Терпеть не могу собачий холод
Мне все одно: что зима, что осень
Плохиш или хороший мальчик: как ты вел себя в уходящем году? (4/10)
Часто ли ты брал бюллетень в этом году?
Плохиш или хороший мальчик: как ты вел себя в уходящем году? (5/10)
Какую елку нарядишь к празднику?
Плохиш или хороший мальчик: как ты вел себя в уходящем году? (6/10)
Делился ли с коллегами любимыми печеньками?
Плохиш или хороший мальчик: как ты вел себя в уходящем году? (7/10)
Часто ли ты ссорился с окружающими?
Плохиш или хороший мальчик: как ты вел себя в уходящем году? (8/10)
Как изменилась твоя жизнь за этот год?
Плохиш или хороший мальчик: как ты вел себя в уходящем году? (9/10)
Сам как думаешь, почему ты заслуживаешь подарка на Новый год?
Плохиш или хороший мальчик: как ты вел себя в уходящем году? (10/10)
Каким был для тебя этот год?
Мальчиш-Плохиш
В этом году Дедушка Мороз до тебя вряд ли доедет, его волшебная тройка лошадей не найдет путь к твоему дому. Но тебе плевать - ты давно в него не веришь и уже приготовил себе любимому отличный подарок.
Хороший мальчик
Похоже, «синдром отличника» у тебя в крови, ты совершил немало трудовых подвигов и помогал миру стать лучше, как настоящий супермен. Таких, как ты, всегда ждут заслуженные призы. Не забудь повесить на окно новогодний сапожок, куда Дед Мороз положит свой подарок.
Мамин любимчик
Ты старался весь год. Не все получалось, но ведь главное – желание и воля к победе. Дед Мороз обязательно это оценит и порадует тебя чем-то приятным. Ну а если нет, то в роли волшебной Снегурочки выступит мама. Она-то уж точно знает, что ты мечтаешь о путевке в теплые страны!
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