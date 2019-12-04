РИАМО - 4 дек. Глобальную реконструкцию дороги Калиновка-Сапроново-Ермолино и двух кольцевых развязок планируют провести в Ленинском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Накануне состоялось 43 внеочередное заседание совета депутатов Ленинского муниципального района, на котором стоял лишь один вопрос – о передачи ряда дорожных объектов из муниципальной собственности в собственность Московской области.

«Речь шла о дороге Калиновка-Сапроново-Ермолино, а также двух кольцевых развязках: на пересечении улиц Школьной и Советской и пересечении Проспекта Ленинского Комсомола и улиц Советской и Березовой», - отмечается в материале.

Благодаря тому, что эти участки дорог были переданы в собственность Подмосковья, в скором времени начнется их глобальная реконструкция. Необходимость процедуры передачи этих дорожных объектов в областное подчинение обусловлена тем, что по закону осуществлять их ремонт может только балансодержатель.

Кроме того, в округе планируют провести ряд мероприятий, направленных на разгрузку автомобильных дорог, и тогда проблема пробок будет решена более чем для 55 тысяч жителей.