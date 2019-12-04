РИАМО - 4 дек. Русская православная церковь подвергла критике и осудила закон, оправдывающий насилие в семье, сообщает Федеральное агентство новостей.

Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства отметила, что законопроект имеет ряд дефектов, противоречивших основам права РФ, и его нельзя принимать.

«Фактически, законопроект направлен на создание новой системы правовых норм, параллельных существующим нормам уголовного законодательства и законодательства об административных правонарушениях», - акцентировала комиссия в своем заявлении.

Представители РПЦ уточнили, что закон направлен на создание конфликтов в семье и основан на «презумпции виновности». Также он способен сильно ограничить права россиян.

29 ноября Совет Федерации обнародовал законопроект. В ближайшее время он будет отправлен на рассмотрение в Госдуму.