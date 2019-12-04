РИАМО - 4 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил внедрить новый стандарт помощи онкобольным, который позволил бы быстрее начать лечение, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

В среду Собянин осмотрел отремонтированный хирургический корпус Городской клинической онкологической больницы № 1.

«В рамках создания нового стандарта онкологической помощи планируется организовать на базе круп­­ней­­ших городских стационаров шесть многопрофильных онкологических центров с полным спектром клинических возможностей – диагностика, хирургическое лечение, лекарственная терапия, диспансерное наблюдение», — говорится в сообщении.

За каждым центром закрепят один или два административных округа столицы. Обследования и лечение будет проводить одна организация, это намного ускорит процесс. При подозрении на рак будет проведен минимальный необходимы перечень исследований, чтобы как можно скорее начать лечение. Если предварительная диагностика показывает положительный результат, пациент направляется к врачу-онкологу в центр амбулаторной онкологической помощи. Тактика лечения будет определяться на онкоконсилиуме.

Также в столице планируется открыть три новых центров лучевой терапии: в Медицинском комплексе в Коммунарке, в ГКБ имени Д.Д. Плетнева, в МНПЦ им. А.С. Логинова. Появятся еще четыре онкодиспансера, а также профильные отделения в крупных больницах города.

В программу закупки новейших лекарств на 2020 год в столице включат препараты для лечения еще четырех локализаций рака — желудка, яичников, мочевого пузыря, а также опухолей шеи и головы.