РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 4 дек. В подмосковных Котельниках 10 декабря для пенсионеров пройдет занятие по скандинавской ходьбе, говорится в сообщении пресс-службы РОО «РосМолСпорт».

«Десятого декабря в 11:00 в рамках губернаторской программы «Активное долголетие» в Кузьминском лесопарке Котельников пройдет занятие по скандинавской ходьбе, которое проведет призер олимпийских игр по лыжным гонкам Наталья Коростелева», – говорится в сообщении.

Мероприятие организовано администрацией городского округа Котельники и РОО «РосМолСпорт МО» при поддержке главы городского округа Котельники Андрея Булгакова и совета депутатов муниципалитета.