РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 дек. Трассу для мотокросса и эндуро планируют построить у деревни Наумово в Подольске в 2021 году, также на данном участке размесится мотошкола имени мотогонщика Виктора Арбекова, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В комитете по архитектуре и градостроительству Московской области были выданы градостроительные планы, среди которых есть несколько социально значимых. Один из них – на земельный участок вблизи деревни Наумово Подольска. Здесь в 2021 году планируется размещение базы мотошколы имени советского спортсмена-мотогонщика, чемпиона мира по мотокроссу, многократного чемпиона СССР Виктора Арбекова», – говорится в сообщении.

По словам председателя комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислава Гордиенко, по планам там будут построены трассы для мотокросса и эндуро, где жители Подмосковья смогут заниматься мотоспортом. Кроме того, на базе мотошколы могут быть организованы соревнования различного уровня: областные чемпионаты и всероссийские соревнования.

Мотошкола имени Виктора Арбекова была создана в Подольске в 2017 году, ее возглавляет заслуженный тренер России, мастер спорта международного класса Геннадий Ярыгин.