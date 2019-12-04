РИАМО – 4 дек. Российская певица Анжелика Варум в телешоу «Вечерний Ургант» поделилась историей, как Леонид Агутин забыл свою фамилию во время церемонии бракосочетания, сообщает Федеральное агентство новостей.

Варум во время интервью с Иваном Ургантом рассказала забавный случай, который случился во время заключения брака с Агутиным. Певец перед тем, как ответить на вопрос о том, какую фамилию он желает взять, задумался и не сразу смог дать ответ.

«Когда у Лени спросили в ЗАГСе, какую фамилию он берет, он задумался минуты на полторы на самом деле. Это правда!» — сказала Варум.

Агутин, прокомментировав этот случай, сказал, что порой может «тормозить на ровном месте».

В передаче звездная пара рассказала о начале взаимоотношений, которые были исключительно деловыми, когда они записали ряд совместных песен, а потом перешли в роман. Агутин говорил, что даже на сольных концертах фанаты просили исполнить эти песни и ему приходилось предлагать спеть женскую партию одной из зрительниц.

Также певец поделился планами на 2020 год. Он хочет выпустить два новых альбома, один из которых будет на испанском языке.