РИАМО – 4 дек. Российская певица Анжелика Варум в телешоу «Вечерний Ургант» поделилась историей, как Леонид Агутин забыл свою фамилию во время церемонии бракосочетания, сообщает Федеральное агентство новостей.
Варум во время интервью с Иваном Ургантом рассказала забавный случай, который случился во время заключения брака с Агутиным. Певец перед тем, как ответить на вопрос о том, какую фамилию он желает взять, задумался и не сразу смог дать ответ.
«Когда у Лени спросили в ЗАГСе, какую фамилию он берет, он задумался минуты на полторы на самом деле. Это правда!» — сказала Варум.
Агутин, прокомментировав этот случай, сказал, что порой может «тормозить на ровном месте».
В передаче звездная пара рассказала о начале взаимоотношений, которые были исключительно деловыми, когда они записали ряд совместных песен, а потом перешли в роман. Агутин говорил, что даже на сольных концертах фанаты просили исполнить эти песни и ему приходилось предлагать спеть женскую партию одной из зрительниц.
Также певец поделился планами на 2020 год. Он хочет выпустить два новых альбома, один из которых будет на испанском языке.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии