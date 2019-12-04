РИАМО - 4 дек. Цифровое вещание жителям России обеспечивают более 10,3 тысячи передатчиков ФГУП «РТРС», в случае проблем с сигналом нужно обращаться на горячую линию или в электронную приемную Роскомнадзора, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Согласно статистике ситуационного центра Роскомнадзора, для вещания цифрового ТВ задействовано более 10,3 тысячи цифровых передатчиков ФГУП «РТРС». При этом с начала года количество аналоговых передатчиков в целом по стране сократилось на 11 тысяч и составило около 8,8 тысячи единиц на начало декабря», — говорится в сообщении.

На цифровое вещание уже перешли все 85 субъектов России. В случае проблем с сигналом нужно обращаться в электронную приемную Роскомнадзора (https://rkn.gov.ru/treatments/ask-question/). Специалисты дадут рекомендации по улучшению качества приема телевизионных сигналов, в том числе с привлечением специализированных организаций, оказывающих услуги по установке, обслуживанию и ремонту антенн, распределительных кабельных систем.

Также для пользователей работает горячая линия ФГУП «РТРС». По телефону 8-800-220-20-02 консультанты расскажут, как правильно выбрать, подключить и настроить оборудование. Звонок бесплатный.