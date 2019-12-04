РИАМО - 4 дек. В среду вечером загруженность улиц столицы оценивается в девять баллов из десяти, дороги станут свободнее после 21:00, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Сильно загружены МКАД и ТТК практически по всему периметру, парализовано движение на Садовом кольце.

Пробки зафиксированы на Москорецкой, Раушской, Кремлевской, Софийской, Устьинской набережных, проспектах Нахимовском, Вернадского, Ленинградском, Кутузовском, на улицах Большая Лубянка, Покровском бульваре и многих других.

Загруженность дорог к 20:00 составит восемь баллов, к 21:00 – 6 баллов, к 22:00 – 3 балла.

Московским водителям порекомендовали не пользоваться автомобилями вечером в среду из-за плохих погодных условий.