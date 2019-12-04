РИАМО - 4 дек. В музее «Новый Иерусалим» открылась арт-студия проекта «Активное долголетие в Подмосковье», там будут проходить мастер-классы, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Каждый вторник для 20 участников будут проводить мастер-классы с профессиональным художником, на котором они смогут создать свои работы», — говорится в сообщении.

Мастер-классы будут длится час. Перед занятием для гостей будут проводить экскурсию по музею.

«Для посетителей старшего возраста мы организуем экскурсию по нашей постоянной экспозиции «Новый Иерусалим – памятник истории и культуры XVII–XX веков» и расскажем о возникновении и развитии Русской Палестины, а после экскурсии наших гостей ждет мастер-класс с профессиональным художником, они создадут свои собственные живописные работы», - отмечает генеральный директор музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов.

Губернаторскую программу «Активное долголетие» запустили в регионе в июне 2019 года. Она предназначена для мужчин старше 60 и женщин старше 55 лет. Пенсионеры посещают кружки, экскурсии. Все занятия бесплатные.

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