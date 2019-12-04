РИАМО - 4 дек. В Подмосковье в 2020 году планируется выдать ключи более чем 10,5 тысячам дольщиков, сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

«На следующий год планируется вручение 10,5 тысяч ключей. В первом квартале 2020 года планируется ввод 15 многоквартирных домов в семи проектах — более трех тысяч дольщиков, во втором-третьем квартале 2020 года планируется ввести 64 многоквартирных дома в 22 проектах, семь тысяч дольщиков», - сказала Федотова.

В 2019 году губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу решить проблемы 19 тысяч дольщиков. По словам Федотовой, Красногорск, Подольск и Раменское возглавили список по количеству проблемных объектов и количеству дольщиков.

За 2019 году в Подмосковье обманутые дольщики получили более 17 тысяч ключей от квартир. При этом основной ввод в эксплуатацию жилых объектов пришелся на третий квартал текущего года. Всего в планах до конца года стоит задача достичь показателя в 19 тысяч выданных ключей.