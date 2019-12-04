РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 дек. В среду пенсионеры из подмосковных Люберец съездили на экскурсию в Красногорск и посетили усадьбу Знаменское-Губайлово, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Туристическая поездка в городской округ Красногорск состоялась в рамках губернаторской программы «Активное долголетие в Подмосковье». В ней приняли участие более 30 люберчан старшего возраста.

«На брендированном автобусе пенсионеры посетили памятник архитектуры федерального значения – усадьбу Знаменское-Губайлово, расположенную в центре Красногорска», - говорится в сообщении.

В рамках программы «Активное долголетие» люберчане уже посетили исторические достопримечательности Луховиц, Коломны, Дмитрова и Королева.

Экскурсионная программа будет продолжена. Подробнее о проекте «Активное долголетие» можно узнать на областном портале, в мобильном приложении «Соцуслуги» и на сайтах учреждений социального обслуживания.