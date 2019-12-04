РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 4 дек. Подрядная организация приступила к строительству пешеходной дорожки у детского сада №19 в микрорайоне Кузнечики Подольска, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

«По многочисленным обращениям жителей многоквартирных домов №№3, 7, 9 по Армейскому проезду в Подольске, направленным в комитет по архитектуре и градостроительству и территориальное управление в микрорайоне Кузнечики, подрядной организацией по строительству общеобразовательной школы по Армейскому проезду, дом 5 (Ш6), производится оборудование пешеходной дорожки вдоль ограждения детского сада №19 (Академика Доллежаля, дом 20)», – говорится в сообщении.

Дорожка существовала и ранее, но она частично попадала в пятно застройки школы. На период строительных работ дорожка будет выложена из плит, а в дальнейшем – заасфальтирована.

Проход пешеходов через строительную площадку школы закрыт, так как при активной работе техники и механизмов это небезопасно. По окончании строительства вход учащихся в школу будет организован через калитки со стороны Армейского проезда и улицы Академика Доллежаля, а возводимая дорожка будет сохранена для сокращения маршрута прохода жителей в центр Кузнечиков и к автобусной остановке.