РИАМО - 4 дек. На Волоколамском шоссе напротив дома №112 произошло ДТП с участием автобуса, в результате движение по трассе было затруднено, сообщается в Twitter-аккаунте Госавтоинспекции Москвы.

«В 17:40 на Волоколамском шоссе напротив дома 112 рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем. ДТП без пострадавших», - говорится в сообщении.

В результате аварии на Волоколамском шоссе в сторону области образовался затор. На данный момент движение восстановлено.