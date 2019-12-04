РИАМО - 4 дек. Пассажиры автобуса национального балета «Кострома», попавшие утром в среду в аварию в Подмосковье, могут рассчитывать на страховые выплаты по ОСГОП от СПАО «РЕСО-Гарантия», говорится в сообщении пресс-службы Всероссийского союза страховщиков, Российского Союза Автостраховщиков и Национального союза страховщиков ответственности.

Авария случилась на трассе М1 в Одинцовском городском округе. Артисты возвращались из белорусского Гродно в Кострому. Несколько человек получили травмы, но никто серьезно не пострадал.

«Чтобы получить страховые выплаты, потерпевшие пассажиры автобуса должны написать заявление в страховую компанию и представить следующие документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документ от перевозчика о произошедшем событии и документы из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности», — говорится в сообщении.

Президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс отметил, что пассажиры могут рассчитывать на компенсацию в размере до 2 миллионов рублей.