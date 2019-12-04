РИАМО - 4 дек. Начался монтаж тоннелепроходческого комплекса на станции «Славянский мир» Коммунарской линии Московского метрополитена, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

Станцию «Славянский мир» возводят на Коммунарской линии с внешней стороны Московской кольцевой дороги, вдоль 42-го километра.

«Начался монтаж тоннелепроходческого комплекса для проходки первого перегонного тоннеля между станциями «Славянский мир» и «Улица Генерала Тюленева», – рассказал руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

В данный момент на строительной площадке станции возводятся ограждающие конструкции, а также производится выемка грунта из котлована.

Коммунарская линия протянется от станции «Севастопольский проспект» до станции «Троицк», ее протяженность составит 40 километров. Всего на ней построят 16 станций. Ветку свяжут пересадками с тремя другими линиями подземки, а также с Московским центральным кольцом. Коммунарская линия фактически станет дублером южных участков Сокольнической и Калужско-Рижской линий. В настоящий момент работы ведутся на первом участке от станции «Улица Новаторов» до «Коммунарки», его ввод в эксплуатацию запланирован на 2023 год.

«Сергей Собянин отмечал, что с вводом Коммунарской линии разгрузятся Калужско-Рижская, Сокольническая ветки метро, и в целом улучшится транспортная ситуация в этих районах. Строительство линии очень важно для новой Москвы, для Коммунарки, Щербинки», – сказал Бочкарев.