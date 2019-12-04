РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 4 дек. Четыре дополнительных светильника установили в школе №3 подмосковных Котельников, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В администрацию Котельников поступали многочисленные жалобы на недостаточную освещенность входной группы начальной школы №3.

«Для решения проблемы были выполнены работы по установке дополнительных светильников и кронштейнов в количестве 4 штук, а также проведены профилактические мероприятия существующей системы освещения по периметру школы с последующей заменой пяти осветительных элементов», – говорится в сообщении.