РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 дек. Управляющая компания МУП «ДЕЗ» Подольска приступила к строительству новой мусоросборочной площадки на Октябрьском проспекте, сообщается в группе «МУП ДЕЗ-Г-Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске началось строительство еще одной мусоросборочной площадки на улице Октябрьский проспект, возле дома 15. Так, 3 декабря, рабочие уже сделали каркас новой площадки, а в среду, 4 декабря, сотрудники управляющей компании МУП «ДЕЗ» приступили к обшивке каркаса металлическими профлистами», – говорится в сообщении.

Также УК приступила к работам по укладке плитки в подъездах №№5, 6 и 7 многоквартирного дома №15 по улице 43 Армии.