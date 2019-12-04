РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 дек. Управляющая компания МУП «СЕЗ» Подольска вырубила сухие деревья у двух многоквартирных домов на проспекте 50 лет Октября в микрорайоне Климовск, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Специалистами управляющей организации МУП «СЕЗ» в микрорайоне Климовск продолжается плановая вырубка сухих деревьев, произрастающих во дворах многоквартирных домов. В частности, сухие деревья вырублены на придомовых территориях по адресам: проспект 50 лет Октября, у домов №№14/6 и 30», – говорится в сообщении.

Ранее сухие деревья были вырублены у дома №8 по Почтовому переулку, у дома №6 по улице Мичурина и у дома №24А по проспекту 50 лет Октября.