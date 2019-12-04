РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 дек. Учащиеся семи общеобразовательных учреждений Подольска развесили кормушки для птиц в парке «Дубрава» в рамках акции «Покормите птиц зимой, чтобы пели нам весной!», сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В среду, 4 декабря, в парке культуры и отдыха «Дубрава» микрорайона Климовск учащиеся 4-7 классов школ №№1, 3, 5, 6, лицея Климовска, гимназии имени Подольских курсантов, а также Быковской школы приняли активное участие в традиционной экоакции «Покормите птиц зимой, чтобы пели нам весной!». Они изготовили и развесили кормушки на деревьях парка», – говорится в сообщении.

Муниципальная экологическая акция «Покормите птиц зимой, чтобы пели нам весной!» способствует активизации экологического воспитания обучающихся, привлечению школьников к практической деятельности в области охраны природы.