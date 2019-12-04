РИАМО - 4 дек. В Московской области в течение 3-5 лет планируют построить теплицы на общей площади до 180 гектаров, сообщил в среду министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Мы для себя видим, что в Московской области реально строительство порядка 150-180 гектаров теплиц в горизонте 3-5 лет с учетом того рынка, который на сегодняшний день есть у нас вместе со столицей нашей родины», - сказал Разин на форуме «Тепличные комплексы России и СНГ 2019» в Москве.

Он отметил, что на сегодняшний день в Московской области ведется строительство теплиц на общей площади около 70 гектаров.

«Это те объекты, которые уже строятся, на которые уже получены финансирование, те, которые находятся в стадии реализации», - добавил Разин.

4-й ежегодный международный инвестиционный форум и выставка «Тепличные комплексы России и СНГ 2019» - престижная профессиональная международная площадка для привлечения инвестиций в тепличную отрасль России, обсуждения стратегий развития индустрии, обмена опытом между ключевыми игроками рынка и заключения новых взаимовыгодных контрактов.