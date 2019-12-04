РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 4 дек. Новогодний праздник с включением иллюминации пройдет 6 декабря на двух площадках в Котельниках, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«6 декабря на двух площадках пройдет театрализованная анимационная программа «Встреча Деда Мороза в Котельниках!», в рамках которой будет включена праздничная иллюминация», – говорится в сообщении.

Праздник пройдет на площади перед ДК «Белая Дача» в 18:00 и перед ДК «Силикат» в 19:00.