РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 4 дек. 50 пенсионеров из подмосковных Люберец посетили мастер-класс по исполнению русской народной песни, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Мастер-класс по исполнению русской народной песни «Ой, мороз, мороз!» прошел 3 декабря в Красковском культурном центре в рамках программы «Активное долголетие в Подмосковье». В нем приняли участие более 50 человек.

«Профессиональными секретами народного вокала с гостями поделилась художественный руководитель народного коллектива «Хор русской песни» Заслуженная артистка РФ Лидия Ходякова. Мастер-класс прошел в увлекательной интерактивной форме. Он стал полезным уроком не только для новичков, знакомящихся с многогранным искусством народного пения, но и для опытных исполнителей», – говорится в сообщении.

Практическое занятие было дополнено и теоретической информацией. Помимо работы над техникой исполнения народной песни, Лидия Ходякова затронула вопросы манеры пения, артистической подачи, выражения мысли и эмоций через народный вокал.