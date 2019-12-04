РИАМО - 4 дек. В Московской области цветочные теплицы с одного цветка получают до 7 рублей, а в Голландии с одного цветка зарабатываю 70 копеек, сообщил в среду министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«В Московской области тоже есть несколько теплиц (c цветами – ред.), их там несколько десятков гектаров, но я знаю, сколько с одного цветка зарабатывают наши цветоводы и как они оценивают свое положение на рынке. В Голландии на одном цветке зарабатывают 1 евроцент, то есть 70 копеек. <…> У нас в районе 5-7 рублей», - сказал Разин на форуме «Тепличные комплексы России и СНГ 2019» в Москве.

Он отметил, что куст цветов в Московской области обновляется раз в пять лет, при этом в Голландии раз в восемь лет.

4-й ежегодный международный инвестиционный форум и выставка «Тепличные комплексы России и СНГ 2019» - престижная профессиональная международная площадка для привлечения инвестиций в тепличную отрасль России, обсуждения стратегий развития индустрии, обмена опытом между ключевыми игроками рынка и заключения новых взаимовыгодных контрактов.