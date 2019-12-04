РИАМО - 4 дек. В Москве на улице Белозерская дом 17А на десятом этаже жилого дома произошел пожар, который сотрудникам МЧС удалось ликвидировать, сообщается в Twitter-аккаунте ГУ МЧС России по Москве.

«В 17:14 пожар был ликвидирован на площади 20 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Во время тушения пожара были спасены три человека. Сотрудники МЧС передали пострадавших наряду скорой медицинской помощи.

Возгорание произошло на улице Белозерская дом 17А на десятом этаже многоэтажки.

Сведений о пострадавших не поступало.