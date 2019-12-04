РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 4 дек. Четырнадцать коллективов подали заявки на участие в VIII фестивале-конкурсе театральных миниатюр «Сюжет» в подмосковном Красногорске, он пройдет 13 декабря, сообщается в группе городского Молодежного центра в соцсети «ВКонтакте».

«Окончен прием заявок на участие в VIII фестивале. Об участии заявились 14 коллективов», – говорится в сообщении.

Свериться со списком можно на странице фестиваля в соцсети «ВКонтакте». Об ошибке в данных или отсутствии заявленного коллектива в списке можно сообщить на электронную почту: sugetfest@yandex.ru.

Фестиваль-конкурс «Сюжет» состоится 13 декабря в молодежном центре Красногорска. Принять участие можно бесплатно.

Победителей определят в номинациях: лучшая миниатюра, режиссура, мужская и женская роли, лучший сценический ансамбль, реализация литературного произведения, лучшие костюмы, а также в жанре «Мюзикл».

В жюри входят действующие актеры, режиссеры, телевизионные ведущие и известные вокальные исполнители. В рамках фестиваля они проведут для участников небольшие мастер-классы.