РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 дек. В городском округе Люберцы 7 декабря состоится открытое первенство Московской области по блицу среди ветеранов, в нем примут участие 15 спортсменов округа, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации Люберец.

«7 декабря в центральном шахматном клубе городского округа Люберцы состоится открытое личное первенство Московской области по блицу среди ветеранов. В соревновании могут принять участие шахматисты Московской области, которым к 6 декабря 2019 года исполнилось: 60 лет мужчинам и 55 лет женщинам», – говорится в сообщении.

Люберцы на соревнованиях будут представлять 15 спортсменов. Начало в 10:00.

Адрес проведения первенства: культурный центр «Дом офицеров», улица 3-е почтовое отделение, строение 30.