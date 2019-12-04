РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 4 дек. В подмосковных Люберцах 5 декабря откроется выставка книг, посвященная 78-й годовщине начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве за Москву, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации горокруга.

«5 декабря в библиотеке культурно-досугового центра «Октябрьский» начнет свою работу выставка книг «Вы в битве Родину спасли!», она посвящена Дню начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Выставка откроется в 10:00», – говорится в сообщении.

Выставка продлится до 10 декабря. Адрес библиотеки: улица 60 лет Победы, дом №5.