РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 дек. Рабочие МУП «Подольская теплосеть» устранили повреждение в кабеле на улице Гайдара по требованию Госадмтехнадзора Московской области, говорится в сообщении пресс-службы территориального отдела №35 территориального управления Госадмтехнадзора Подмосковья.

«В Подмосковье за неделю (с 28 ноября по 4 декабря) по предписанию Госадмтехнадзора были устранены повреждения теплотрасс в 21 муниципалитете. Так, в Подольске было пресечено нарушение правил проведения земляных работ (повреждение кабеля) на улице Гайдара, в районе домов №№9 и 9А. К ответственности был привлечен мастер службы по ремонту и строительству тепловых сетей МУП «Подольская теплосеть». Нарушение устранено», – говорится в сообщении.

По словам начальника Госадмтехнадзора Московской области Олега Баженова, Госадмтехнадзор Московской области продолжает проводить плановую операцию «Теплотрасса» по проверке состояния и содержания наземных участков линий теплосети.