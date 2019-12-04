РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 4 дек. Труженицу тыла Марию Мельникову из подмосковного Подольска поздравили в преддверии Дня воинской славы, ей вручили подарок, сообщается на сайте администрации округа.

«В преддверии 78-й годовщины начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве за Москву замглавы администрации округа по развитию территорий Сергей Иванов вместе с ребятами из юнармейского отряда «Росток» лицея №1 микрорайона Львовский поздравили с Днем воинской славы России, который будет отмечаться 5 декабря, жительницу микрорайона Львовский, труженицу тыла Марию Мельникову», – говорится в сообщении.

Мельникову поздравили с праздником, вручили ей подарок и пожелали здоровья, мира и благополучия. Помимо этого, юнармейцы подарили труженице тыла рисунок второклассницы Полины Прокопышак под названием «Память на века».

Мельникова родилась в июле 1925 года, ей не было и 16 лет, когда началась Великая Отечественная война. Несмотря на свой юный возраст, девушка уже с первых дней войны стояла за токарным станком на московском заводе, выпускавшем зенитные снаряды.