РИАМО - 4 дек. В Ленинском городском округе участниками программы «Активное долголетие» являются более 800 человек, они посещают кружки, ездят на экскурсии, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В творческих кружках и спортивных секциях занимаются 545 человек. Особой популярностью у людей в возрасте 55+ пользуется скандинавская ходьба и физическая культура, посещение бассейна, дыхательная гимнастика, а также занятия танцами, творчеством, освоение азов компьютерной грамотности», — говорится в сообщении.

В рамках губернаторской программы пенсионеры посещают исторические и памятные места Ленинского округа и всего Подмосковья.

В середине декабря в Видном планируется открытие клуба «Активное долголетие».

Стать участником проекта «Активное долголетие» можно через портал «Активное долголетие», мобильное приложение «Социальные услуги», или позвонив по телефону: 8 (495) 541-52-23 (Центр социального обслуживания «Вера»).