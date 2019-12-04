РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 дек. Ремонт Подольской городской поликлиники №1 планируют завершить в январе 2020 года, в настоящее время для первого этажа медучреждения закупается мебель, сообщается на сайте администрации округа.

В Подольске продолжаются встречи с жителями по вопросам здравоохранения. Так, 3 декабря, встреча состоялась в Подольской городской поликлинике №1. Прием граждан провел замглавы администрации округа Евгений Соловьев, а также депутат горсовета Александр Скобенников, депутат Мособлдумы Павел Максимович и главный врач поликлиники Наталья Архипова. Один из наиболее часто задаваемых вопросов в ходе встречи касался завершения капитального ремонта учреждения.

«Капитальный ремонт был начат в 2017 году. Тогда было принято решение не закрывать поликлинику, к которой прикреплено 140 тысяч человек. В противном случае всех пришлось бы распределять по другим медицинским учреждениям, что не очень удобно как для пациентов, так и для медработников. Но ремонт завершается, и в январе (2020 года, – ред.) пациенты придут уже в отремонтированную поликлинику», – сказал Соловьев.

В настоящее время закупается мебель для первого этажа поликлиники, а в 2020 году проведут ремонт входных групп и цоколя фасада.