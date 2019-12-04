РИАМО - 4 дек. Мужчине, который нанес ножевое ранение полицейскому в Мытищах, предъявили обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

Суд избрал 26-летнему жителю Мытищ меру пресечения в виде заключения под стражу.

«3 декабря 2019 года в городском округе Мытищи сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское», находясь на маршруте патрулирования, увидели, как пешеход переходит дорогу в неположенном месте», - говорится в сообщении.

В ответ на замечания полицейского мужчина достал нож и нанес удар в область лица сотруднику правоохранительных органов. Злоумышленника задержали при попытке бегства.

С места происшествия следователи и криминалисты изъяли кухонный нож.

Обвиняемый вину не признал и не раскаялся на допросе. По уголовному делу продолжается следствие, направленное на закрепление доказательственной базы.