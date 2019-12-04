РИАМО - 4 дек. В вечерний час пик в среду загруженность улиц и магистралей столицы оценивается в восемь баллов из десяти, пробки на городских дорогах будут расти, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Сильно загружены МКАД и ТТК, практически парализовано движение на Садовом кольце.

Пробки зафиксированы на Москорецкой, Раушской, Кремлевской, Софийской, Устьинской набережных, проспектах Ленинградском, Кутузовском и других.

К 19:00 загруженность столичных дорог может вырасти до девяти баллов, затем начнет снижаться. В 20:00 прогнозируется семь баллов, в 21:00 – пять баллов, к 22:00 – три балла.

Ранее московским водителям порекомендовали не пользоваться автомобилями вечером в среду из-за погодных условий.

На территории Подмосковья и Москвы объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за гололедицы, ветра и метели, предупреждение действует до утра 6 декабря.