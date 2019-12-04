РИАМО - 4 дек. На территории кинотеатра «Соловей» временно прекратили работы по сносу, которые стартовали утром в среду, передает корреспондент РИАМО.

Сотрудник полиции пояснил корреспонденту, что работы на сегодня решено прекратить. Планируется провести прокурорскую проверку на предмет того, кем выдано разрешение на снос и законно ли это.

На месте с утра дежурили активисты, они выступают против сноса здания.

Ранее на место вызвали скорую и МЧС – активисты сообщили, что на территории кинотеатра находятся люди, которым нужна помощь. Также рабочие начали сносить арочные окна.

Работы по сносу здания планируется завершить в марте 2020 года, согласно паспорту объекта, размещенному на ограждении. Здание киноцентра возводили в 1983-1989 годах по проекту советских архитекторов В.М. Гинзбурга и Ю.И. Филлера.

Видео сноса кинотеатра «Соловей» в Москве>>