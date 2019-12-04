На территории кинотеатра «Соловей» продолжаются работы по сносу, сейчас спецтехника ломает арочные окна.
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На территории кинотеатра «Соловей» продолжаются работы по сносу, сейчас спецтехника ломает арочные окна.
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