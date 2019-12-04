РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 4 дек. Подольская федерация футбола (ПФФ) 8 декабря проведет турнир среди детско-юношеских команд «Мой World Cup», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

По решению ООН ежегодно 10 декабря отмечается Всемирный день футбола. Традиционно в Подольске к этому дню проходит ряд футбольных турниров.

«Так, Подольская федерация футбола 8 декабря проведет уникальный турнир среди детско-юношеских команд «Мой World Cup». В соревнованиях примут участие 32 команды в трех возрастных категориях. Каждый коллектив будет представлять национальную сборную», – говорится в сообщении.

На турнире будут работать профессиональные арбитры Подольской федерации футбола. Победители и призеры соревнований получат памятные призы.

Заявить свою команду на турнир можно на сайте ПФФ. Соревнования будут проходить при поддержке комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Подольск, а также футбольного клуба «Витязь».