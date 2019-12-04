РИАМО - 4 дек. Количество обращений, связанных с качеством капитального ремонта многоквартирных домов, становится меньше, в этом году их было около 200, сообщила в среду на пресс-конференции в РИАМО председатель координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области, глава регионального исполкома ОНФ в Московской области Юлия Белехова.

«Хочу сказать, что обращений по качеству работ Фонда капитального ремонта все меньше и меньше. <…> Если говорить про 2019 год, то их где-то чуть больше 200, из них порядка 30% — это те жалобы по работам, которые вообще не входили в проектно-сметную документацию, соответственно, мы не можем требовать с подрядной организации», - сказала Белехова.

Она отметила, что на сегодняшний день около 10 обращений находятся на рассмотрении.

Также она оценила качество капитального ремонта 2019 года по пятибалльной шкале.

«Если мы говорим про материалы, то это сегодня твердая четверка. <…> То, что касается сроков – это 4,5. Дальше то, что качается лифтов – пять. <…> То, что касается кровель – три. То, что касается инженерных коммуникаций сегодня, то это четыре. Если мы не говорим про окраску фасада, а именно утепление, то это пять. Сегодня есть к чему стремиться, есть проблемы, но это следующие вызовы, которые нужно отработать», - заявила Белехова.