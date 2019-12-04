РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 4 дек. Победившие в отборочном этапе чемпионата «Молодые профессионалы» студенты из Люберец стали участниками тренинга по командообразованию и развитию софт-скиллс, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Люберецкие студенты – победители и призеры отборочного этапа шестого открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – сегодня проходят обучение на тренинге по командообразованию и развитию софт-скиллс для сборной Московской области», – говорится в сообщении.

Тренинг завершится 9 декабря в Коломне.

«В течение восьми дней Алексей Щекочихин, Иван Каплунов и Екатерина Зайкова будут работать в команде, развивать навыки коммуникации, повышать креативность. Также их обучат технике саморегуляции и снятия стресса», – сказала директор техникума имени Юрия Гагарина Ольга Клубничкина.

Алексей Щекочихин стал первым в компетенции «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». В этой же компетенции Иван Каплунов занял второе место. Екатерина Зайкова стала второй в компетенции «Обслуживание авиационной техники».

Региональные состязания в профессиональном мастерстве завершились 15 ноября. В отборочном этапе по двум компетенциям участвовали 12 студентов подмосковных техникумом и колледжей. Площадкой проведения чемпионата стал техникум имени Юрия Гагарина.