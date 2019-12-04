РИАМО - 4 дек. Специалисты Военно-строительного комплекса министерства обороны России приступили к установке крестов на Главный храм Вооруженных Сил РФ, в частности, уже размещен малый крест, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского округа.

Храм откроют в парке «Патриот» в 2020 году. На нем установят шесть крестов: из них пять весом по 2 тонны и один большой — 3,5 тонны, покрытые сусальным и гальваническим золотом с инкрустацией витражных стекол белого, синего и красного цветов.

«Большой крест будет закреплен талрепами к главному куполу диаметром 22 метра 43 сантиметра, установленном на восьмигранном барабане диаметром 19 метров 45 сантиметров. Символизм заключается в том, что данные цифры составляют знаменательную дату, — 8 мая 1945 года в 22:43 был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии», — сообщил главный архитектор Дмитрий Смирнов.

Главный храм Вооруженных Сил РФ возводится на добровольные пожертвования. Он станет центром воинской славы и всенародной памяти о солдатах, погибших в годы Великой Отечественной войны.