РИАМО - 4 дек. На Центральной улице в Черноголовке планируют построить универсальный спортивный зал, на данный момент рабочая группа Архитектурной комиссии уже одобрила решение по облику здания, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.

Это здание станет частью спортивно-оздоровительного комплекса, в который также войдут уже существующий бассейн, хоккейный комплекс и трассы для лыжного спринта.

«Площадь здания универсального спортивного зала составит порядка 900 квадратных метров. Объект рассчитан на прием и размещение групп спортсменов до 20 человек. Основное назначение зала – групповые занятия баскетболом, волейболом, теннисом, бадминтоном, мини-футболом», - сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Здание запроектировано двухсекионным с разной этажностью. Секции будут «врезаны» друг в друга. Первый объем здания будет вмещать в себя непосредственно спортзал, а второй — входную группу с доступом в гардеробные, зал и административные помещения.

«Пригородный характер архитектуры акцентирован скатной кровлей, накрывающей здание наподобие «избы». В то же время применение в облицовке бетонной плитки и сложный рисунок вертикальных окон – подчеркнуто современны», - отмечается в материале.

Комплекс должен хорошо вписаться в развивающийся архитектурный ансамбль и ландшафт — у него хорошо подобраны пропорции и материалы.

На территории комплекса планируется установить дополнительное уличное освещение, обустроить парковку для и разместить малые архитектурные формы.

Авторами проекта выступила компания ООО «Меттэм - СТ».