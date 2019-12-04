РИАМО - 4 дек. В Одинцовском городском округе состоялось рейтинговое голосование за кандидатов в члены общественной палаты, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Голосование прошло в районном Доме культуры и творчества. Свои кандидатуры выдвинуло более 180 человек.

«Формирование общественной палаты — процесс многоэтапный. Одна из наиболее важных стадий — рейтинговое голосование. Жители муниципалитета могут выбирать из предложенного списка до 45 кандидатов. Именно столько мест в общественной палате округа. Проведение этой демократичной процедуры позволит отобрать из немалого числа претендентов наиболее достойных граждан», — рассказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

На участке голосующим представлялись о кандидатах. Участие в голосовании приняло около 430 жителей Одинцовского округа. После подсчета голосов будут составлены итоговые рейтинговые списки кандидатов для их окончательного отбора и утверждения.