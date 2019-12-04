РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 4 дек. Около 11,5 тысячи людей с инвалидностью проживают на территории подмосковного Красногорска, сообщила глава городского округа Эльмира Хаймурзина.

Во Дворце культуры «Подмосковье» в среду состоялось окружное торжественное собрание, посвященное Международному дню инвалидов. Открыла мероприятие Эльмира Хаймурзина.

«Среди нас живут люди, у которых в силу разных причин и обстоятельств есть какие-то ограничения. Эти люди каждый день своей работой, своим отношением к делу и жизни вообще доказывают, как важно ценить каждое мгновение. В Красногорске почти 11,5 тысячи инвалидов, среди них 585 – дети-инвалиды», – сказала Хаймурзина.

Глава муниципалитета вручила благодарственные письма администрации Красногорска 16 активным участникам общественных организаций инвалидов.

Творческие коллективы округа подготовили музыкальные номера к этой дате. Общественные организации и образовательные учреждения, работающие по программам инклюзии, представили презентации, в которых рассказали о своей деятельности.

В фойе Дворца культуры участники мероприятия могли проверить уровень сахара в крови, узнать свое артериальное и внутриглазное давление, а также пройти вакцинацию от гриппа.

«Красногорская городская больница №2 представляет здесь отделение профилактики и центр здоровья. Мероприятие провели совместно с администрацией муниципалитета», – отметил главный врач медучреждения Владимир Винокуров.