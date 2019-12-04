РИАМО - 4 дек. В Одинцовском округе проводится масштабная работа по ликвидации недостроенных сооружений, в 2018-2019 годах ликвидировали 54 подобных объекта из 128, находящихся на территории муниципалитета, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Например, на территории Одинцовского городского округа в 2018 году был выявлен объект самовольного строительства на площади 1,8 тысячи квадратных метров. Застройщик изначально планировал использовать его для ведения торговли. Благодаря совместным усилиям администрации и областного комитета по архитектуре и градостроительству здание было достроено и введено в эксплуатацию.

«Для решения вопроса было инициировано обращение в судебные инстанции. Суд признал за владельцем самовольной постройки право собственности на торговый объект площадью в 2 тысячи квадратных метров. Таким образом, статус «самовольного» со здания был снят. Теперь оно находится полностью в правовом поле. Владелец платит имущественные налоги», — сказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.