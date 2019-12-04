РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 4 дек. В Подольске завершился первый в округе турнир по спортивному лазертагу среди юнармейцев, в состязании одержал победу отряд «Пламя» гимназии имени Подольских курсантов, сообщил «РИАМО в Подольске» пресс-секретарь штаба ВВПОД «Юнармия» по горокругу Подольск Иван Теслюк.

В УСЦ «Юность» микрорайона Климовск в среду прошел первый турнир по спортивному лазертагу, посвященный 78-й годовщине начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве за Москву. В нем приняли участие более 20 команд юнармейских отрядов и военно-патриотических клубов округа. Турнир проводился по сценарию «контрольная точка» по системе плей-офф.

«По итогам турнира первое место занял отряд «Пламя» гимназии имени Подольских курсантов, на втором месте – команда «Юный армеец» школы №34, а на третьем месте – «Молодая гвардия» Дворца молодежи. На четвертом месте отряд «Гвардейцы» школы №25», – сказал Теслюк.

Среди почетных гостей мероприятия – начальник местного штаба Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» по Подольску Евгений Лукошников, вице-президент Межрегиональной общественной организации «Федерация спортивного лазертага» Анна Аксенова и другие.