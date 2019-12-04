РИАМО - 4 дек. С 2020 года в Московской области будут проводиться аукционы на заключения контрактов на капитальный ремонт многоквартирного дома на три года, что позволит подрядчику равномерно распределить работы, сообщил в среду на пресс-конференции в РИАМО генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

«В этом году было принято решение, в принципе концепция реализуется Минстроем Российской Федерации, мы будем первыми в России, кто это сделает. Мы разыграем программу сразу на трехлетку, то есть сейчас муниципалитеты подали свои заявки по включению в план домов на 2020-2022 года. Либо в конце декабря, либо в начале января 2020 года мы объявим аукционы на заключения контрактов на три года», - сказал Николов.

Он уточнил, что ранее договор с подрядчиком заключался в феврале со сроком исполнения до конца года.

«Трехлетний контракт открывает перспективу подрядчику в том, что он сможет распределить рабочую силу на три года правильно и загрузить ее полностью круглогодично, так как есть объемы, которые можно выполнять и зимой тоже», - добавил Николов.