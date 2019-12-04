РИАМО (КОРОЛЕВ) – 4 дек. Пять сотрудников больницы Королева получили нагрудные знаки «Отличник здравоохранения», сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

Заместитель главного врача по медицинской части Королевской городской больницы Виктория Хобот вручила награды министерства здравоохранения РФ за многолетний добросовестный труд и ответственное отношение к выполнению своих обязанностей.

«Пять сотрудников получили нагрудные знаки «Отличник здравоохранения», а участковый врач-педиатр из филиала «Юбилейный» Ольга Смирнова была награждена благодарностью министра здравоохранения Российской Федерации», – сказал собеседник агентства.

Кроме того, по давно сложившейся и возрожденной в этом году традиции медицинские работники с трудовым стажем более 30 лет получили благодарственные письма, а члены профсоюза еще и денежные премии.