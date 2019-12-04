РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 дек. Учащиеся школы №13 Подольска показали сказку про безопасность дорожного движения воспитанникам детского сада №42 «Чебурашка», сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

«Юные инспекторы дорожного движения школы №13 в Подольске на днях показали сказку про безопасность дорожного движения воспитанникам детского сада №42 «Чебурашка». Школьники, выступив в роли сказочных персонажей, рассказали малышам о том, насколько важно всегда и везде соблюдать ПДД», – говорится в сообщении.

Также в ходе мероприятия инспектор ГИБДД провел профилактическую беседу с детьми и педагогами. Он призвал к строгому и неукоснительному соблюдению мер личной безопасности при нахождении на улице.